Еще один мигрант скончался на польско-белорусской границе

Речь идет о гражданине Ирака. Предположительно речь наступила от сердечного приступа. Пограничники и медики пытались оказать помощь, но безуспешно, – рассказали в польской пограничной службе.

Погибший мигрант стал уже шестым скончавшимся на границе Белоруссии и Евросоюза с начала августа. Запад обвиняет Минск в создании напряженной ситуации на границе и увеличении притока нелегальных мигрантов. Белорусские власти обвинения отвергают.