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20:02, 24 сентября 2021

Американский суд отпустил из-под стражи топ-менеджера российской компании «Новатэк» Марка Джитвэя

Его освободили под залог в 80 миллионов долларов. Зампреда правления российской газовой компании в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
В компании «Новатэк» сказали, что топ-менеджер не участвовал в финансовой деятельности, и поэтому его арест не затрагивает корпорацию. Джитвэй обвинения отвергает. Разбирательство по его делу назначено на ноябрь. Сообщалось также, что несколько лет назад предприниматель получил российское гражданство.


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