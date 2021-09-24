Министерство юстиции России потребовало ликвидировать некоммерческую организацию «Астрея»

Она является московским представительством ингушского правозащитного фонда «Правовая инициатива», которого российские власти считают иностранным агентом. Минюст обратился с иском в Басманный суд столицы, пишет «Новая газета». Претензии ведомства связаны с тем, что учредитель организации не проживала по месту регистрации.

«Астрея» была создана как объединение адвокатов, правозащитников и специалистов в области российского и международного права. Она защищает права женщин и детей в России, занимается проблемой семейного насилия на Северном Кавказе. ЕСПЧ принял 66 положительных постановлений по делам этой организации.