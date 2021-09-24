Специалист по дезинфекции из Екатеринбурга попробовал арбуз с инсектицидом, чтобы доказать, что им нельзя отравиться

Александр Восжаев выложил видео эксперимента в интернете. Он пояснил, что таким образом хотел поддержать своего коллегу в Москве, который был арестован по делу об отравлении арбузом из магазина «Магнит». Речь идет о сотруднике компании по борьбе с насекомыми Антоне Котове. Возжаев использовал для эксперимента то же вещество, которое, по версии следствия, оказалось смертельным для двух человек.

Он настаивает, что невозможно отравить людей химией от насекомых, хотя бы потому, что во все препараты добавляют специальное вещество, которое сильно горчит. В интервью интернет-изданию Znak.com Возжаев рассказал, что его коллеги и клиенты стали нервничать после инцидента в Москве.