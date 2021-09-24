На Сардинии из-под стражи освобожден бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон

Чуть ранее суд удовлетворил просьбу адвокатов политика и депутатов Европарламента.

Пучдемона задержали накануне по запросу Мадрида. Власти Испании обвиняют его в связи с проведением референдума о независимости Каталонии четыре года назад. Сам Пучдемон долгое время укрывался в Бельгии. Как пишет испанская газета «Паис», политик должен оставаться на Сардинии, пока не будет принято окончательное решение по вопросу о его выдаче испанским властям.