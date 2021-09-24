Московская полиция задерживает активистов в преддверии субботней встречи с депутатами от КПРФ

Среди задержанных один депутат Мосгордумы, а также член одного из муниципальных советов столицы. О новых задержаниях активистов сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо». Точное количество задержанных пока неизвестно.

Тем временем представители московского горкома КПРФ рассказали о том, что их здание оцепили силовики. Внутрь они не заходят. По словам руководителя протестного отдела компартии Павла Иванова, полицейские намерены задержать его на выходе из здания, также в связи с подготовкой субботней встречи. В МВД, прокуратуре и московской мэрии настаивают, что мероприятие в центре столицы незаконно. Коммунисты говорят, что у них есть право на проведение встреч в подобном формате.