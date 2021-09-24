Суд в США освободил под залог топ-менеджера компании «Новатэк» Марка Джитвэя

Ранее компания «Новатэк» сообщила, что готова оказать необходимую поддержку задержанному в США заместителю председателя правления Марку Джитвэю. В то же время в корпорации подчеркнули, что топ-менеджер не принимал участия в финансовой деятельности «Новатэка», поэтому его арест не затрагивает компанию.

Российское посольство в Вашингтоне уже обратилось в Госдепартамент с целью узнать местонахождение Джитвэя. В дипмиссии сказали агентству Интерфакс, что сам он за консульской помощью к ним не обращался. Известно, что Джитвэй имеет также российское гражданство. Американские власти обвиняют его в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.