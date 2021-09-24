Силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ, – рассказал «Эху» глава протестного отдела партии Павел Иванов. Он уверен, что его пытаются задержать в связи со встречей с депутатами, которые коммунисты хотят провести завтра в центре Москвы.

Павел Иванов считает незаконными попытки властей пресечь завтрашнюю встречу.

Тем временем интернет-издание Sota пишет, что полиция дежурила сегодня у здания Мосгордумы в ожидании депутатов от компартии и их помощников. Сообщается о том, что в отделы полиции были доставлены несколько активистов, один муниципальный депутат. Кроме того, задержана член столичного парламента от КПРФ Елена Янчук. Она предположила, что это связано с прошедшей в понедельник встречей с депутатами. Завтра представители компартии хотят на встрече с избирателями обсудить итоги прошедших думских выборов.

Роскомнадзор считает, что редакция сайта КПРФ выполнила их требования, – передает агентство ТАСС. Чиновники добивались, чтобы оттуда убрали призывы к участию в массовых мероприятиях. Сейчас этой информации на сайте нет, – добавили в ведомстве.

Между тем, на сайте КПРФ по-прежнему сообщается о планах провести в центре Москвы встречу с депутатами от партии. Ранее в полиции, прокуратуре и мэрии говорили, что считают это мероприятие незаконным, и предупредили о последствиях для его участников.

Журналист Николай Сванидзе не считает КПРФ реальным противником Кремля. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

«Во время выборов они – оппозиция, а сейчас, уверяю, они перестанут быть оппозицией. Если говорить про внешнюю политику – они разделяют антизападную, антилиберальную линию Кремля. Даже бегут впереди паровоза часто. По историческому направлению, которое сейчас в большой моде, они тоже бегут впереди паровоза, потому что Сталин у них на знаменах. Заметьте, не Ленин, а Сталин. Только по части популизма – да, тут они говорят, что «землю – крестьянам», «заводы – рабочим» и «долой пенсионную реформу». Но и об этом они вяленько говорят – не спорят с Кремлем особенно. Это не оппозиция, но может стать таковой, если ослабеет Путин, если ослабеет Кремль. Когда возникнет реальная перспектива борьбы за власть, тогда они покажут клыки, а сейчас они их прячут».

По мнению Сванидзе, успех коммунистов на прошедших выборах обеспечен не их кампанией, а исключительно протестным голосованием против «Единой России».