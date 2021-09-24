Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сейчас находится в Сочи

По данным источника агентства Интерфакс, он прибыл туда с частным визитом. Он планирует отдохнуть. Резиденцией Лукашенко стал отдыха «Беларусь» в поселке Красная Поляна. Планирует ли Лукашенко встречу с Владимиром Путиным, пока не сообщалось.
2021-09-24T18:32:38+03:00
2021-09-24T18:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 24 сентября 2021
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