Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сейчас находится в Сочи

По данным источника агентства Интерфакс, он прибыл туда с частным визитом. Он планирует отдохнуть. Резиденцией Лукашенко стал отдыха «Беларусь» в поселке Красная Поляна. Планирует ли Лукашенко встречу с Владимиром Путиным, пока не сообщалось.