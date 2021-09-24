Полицейские в штатском, как утверждает Sota Vision, оцепили здание московского городского комитета КПРФ

Полицейские в штатском, как утверждает интернет-издание Sota Vision, оцепили здание московского городского комитета КПРФ. Сейчас там находится бывший кандидат в депутаты Госдумы Павел Иванов. Он предположил, что силовики пытаются задержать его из-за призыва прийти завтра на встречу с депутатами в центре Москвы. кроме того, как пишет Sota, полиция также дежурит также на выходе из здания Мосгордумы. По сведениям журналистов, сотрудники центра «Э» дожидаются депутатов от КПРФ и их помощников.

Ранее стало известно, что была задержана депутат столичного парламента Елена Янчук в связи с тем, что она участвовала в понедельник во встрече депутатов-коммунистов с избирателями. Кроме того, задержан и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Прокуратура, столичное управление МВД и мэрия предупреждают, что мероприятие в субботу незаконно. Его участники будут нести ответственность. В компартии настаивают на законности встречи с депутатами.