Главным тренером российской сборной по хоккею вновь станет Олег Знарок

Он уже руководил командой ранее.

От тренера ждут, что он сможет сплотить команду и повторить успех прошлых лет. В Федерации хоккея России напомнили, что Олег Знарок вместе со сборной смог добиться золота на чемпионате мира в 2014 году и Олимпиаде 2018 года. Глава Федерации Владислав Третьяк подчеркнул, что Знарок пользуется авторитетом среди игроков Национальной хоккейной лиги. С ними он встретится в ближайшее время. К тому же в НХЛ в этот раз разрешили спортсменам участвовать в Олимпиаде, таким образом, повысится конкурентность во время игр.

Знарок возглавил команду накануне Олимпиады в Пекине и чемпионата мира. Контракт с ним рассчитан на год. Он сменил на посту Валерия Брагина, который был наставником сборной с 2020 году. В команде Брагин останется, но в качестве консультанта.



При этом еще в начале сентября в Федерации хоккея России отмечали, что планов менять главного тренера нет.