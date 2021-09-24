На мобильных телефонах членов французского кабинета министров обнаружены следы шпионского программного обеспечения, сообщает газета Гардиан.

Информация о возможной прослушке мобильных телефонов, по крайней мере, пяти французских чиновников, включая президента страны Эммануэля Макрона, появилась после того, их личные номера обнаружили в публично доступной базе данных, пишет британское издание.— Удалось ли точно взломать телефоны министров и президента или нет, пока непонятно. Однако уже сегодня известно, что проводившееся в июле обследование девайсов министров и главы государства обнаружило на них, цитата, «подозрительные следы» шпионского ПО, — сообщили представители французских спецслужб и ведущей параллельное расследование группы криминалистов парижской прокуратуры. Хакерские атаки, предположительно, происходили в 2019-20-м годах, когда не все из чиновников занимали их сегодняшние посты. Взломы осуществлялись посредством шпионской программы Pegasus (Пегас), одной из наиболее известных разработок израильской технологической компании NSO Group. В случае, когда атака совершена успешно и программе удается полностью контролировать мобильный гаджет того, на кого она нацелена, Пегас обеспечивает прослушку разговоров, просмотр текстовых сообщений, фото, а также определяет геолокацию объекта наблюдения.

Французская некоммерческая организация Forbidden Stories, изучающая в течение нескольких лет деятельность NSO Group, продолжает Гардиан, выяснила, что заказчики программного обеспечения этой компании используют его не для расследования терактов и прочих серьезных преступлений, а для слежки за членами гражданского общества — правозащитниками, журналистами и адвокатами. Сама израильская фирма, после появления в открытом доступе личных данных французских высокопоставленных чиновников, поспешила отмежеваться от этой информации, заявив, что ни она, ни ее клиенты не имеют к утечке никакого отношения. Предполагаемые жертвы хакерского взлома на запросы журналистов о комментариях ответили нежеланием публично обсуждать столь чувствительную для них тему. Елисейский дворец также отказался давать по делу какие-либо уточнения, объясняя это тем, что следствие еще не закончено.

В конце июля, когда факт попытки взлома смартфонов французских чиновников был установлен, министр обороны Франции провела в Париже встречу со своим израильским коллегой, на которой, судя некоторым данным, эта тема обсуждалась, — пишет Гардиан. — Однако детали разговора министров обнародованы не были.