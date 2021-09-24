В Петербурге зафиксировали самую высокую смертность от коронавируса среди всех российских регионов

При этом в городе растёт число больных ковидом, которые лежат в реанимации и на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки в петербургские летальные списки попало 59 человек, скончавшихся от коронавируса. Этот показатель увеличивается на протяжении последних дней. Неутешительно выглядит и статистика по количеству горожан, которые переносят инфекцию в тяжелой форме. Так, например, по официальным данным, сейчас в Петербурге почти 400 пациентов лежат в реанимации, около двухсот – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Растёт при этом и число новых заболевших: если в начале недели их было чуть больше тысячи, то сейчас – почти две.

На фоне такой ситуации городским властям приходится вновь перепрофилировать стационары под ковидные госпитали: в частности, накануне под пациентов с коронавирусом отдали все отделения Николаевской больницы. Тем временем в Петербурге прививку от ковида сделало уже более полутора миллионов горожан, однако темпы вакцинации сейчас значительно замедлились – они серьёзно отстают от тех, что были летом.

Сегодня городские власти продлили действующие в Петербурге коронавирусные ограничения до конца следующего месяца.

Резких скачков заболеваемости коронавирусом в Росси не будет, но тенденция к росту сохранится еще долгое время. Об этом сообщил в эфире «Эха» доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.

Власов добавил, что значительная доля заболевших ранее была вакцинирована.