Глава СК Александр Бастрыкин связал трагедию в Пермском государственном университете с влиянием интернета и ТВ

Они, как считает высокопоставленный чиновник, культивируют среди подростков насилие.

В числе возможных мер, которые, по мнению главы СК, смогут предотвратить новые нападения на школы и университеты, он назвал ограничения на демонстрацию сцен насилия и безнравственности на федеральных каналах. Об этом Бастрыкин сказал в интервью агентству ТАСС. Он убежден: связь между такими программами и агрессией давно доказана. Также чиновник считает, что среди несовершеннолетних необходимо показывать социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни и занятия спортом. Наконец, еще одна мера, которую предложил руководитель Следственного комитета – развитие молодежных движений. Все это, по мнению Бастрыкина, позволит сформировать у подростков нравственные ориентиры. В свою очередь, детей, сказал чиновник, «надо вытаскивать из интернета». Там он увидел, в том числе большое количество видеороликов с издевательствами над людьми, которые, как утверждает Бастрыкин, подают «дурной пример».

Поводом для таких заявлений главы СК стал расстрел, учиненный в Пермском государственном университете его студентом Тимуром Бекмансуровым в начале недели. В результате случившегося погибли 6 человек, еще несколько десятков пострадали. При этом Бекмансуров, как выяснилось, ранее оставлял публикацию, в которой говорилось, что он давно планировал устроить атаку на одно из учебных заведений. Сейчас этот пост удален.

Нападение на пермский университет стало уже не первым за последние несколько месяцев: в мае этого года на гимназию в Казани совершил атаку ее ученик Ильназ Галявиев. Тогда погибли 9 человек, еще 32 пострадали.

Более полутора миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на создание программы, которая будет анализировать школьные сочинения и выявлять учащихся, склонных к опасному и деструктивному поведению. Об этом пишет газета «Ведомости».

Председатель комиссии по образованию МГД Евгений Бунимович сказал в эфире «Эха», что опасается нецелевого использования этой программы.