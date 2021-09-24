Z Архив новостей новости
5 5 6 863
18:06, 24 сентября 2021

В Кремле заявили, что Россия не может вмешиваться в конфликт топ-менеджера «Новатэка» с американским правосудием

В Кремле сегодня заявили, что Россия не может вмешиваться в конфликт топ-менеджера «Новатэка» Марка Джитвэя с американским правосудием. Однако российские власти окажут пассивную помощь. Важно, чтобы права арестованных были соблюдены, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. он обратил внимание на то, что Джитвэй является гражданином США и в плане налогов несет определенные обязательства.
В США бизнесмена обвиняют в сокрытии многомиллионных активов с целью уклонения от уплаты налогов. По совокупности обвинений Джитвэю грозит несколько десятков лет тюремного заключения.
Член плавления Российского союза промышленником и предпринимателей Игорь Юргенс сказал «Эху», что арест топ-менеджера «Новатэка» не должен повлиять на репутацию компании.

В самом «Новатэке» заверили, что арест не повлияет на работу компании. Между тем, ценные бумаги «Новатэка» подешевели на 4%
Экономист Сергей Алексашенко считает, что этим арестом могут воспользоваться американские спецслужбы.
По словам Алексашенко, пока напрямую «Новатэку» ничего не грозит, однако эта компания представляет большой интерес для американской финансовой разведки.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что компания «Новатэк» играет ключевую роль в развитии газовой отрасли страны.
Стоит напомнить, что Марк Джитвэй в 2019 году получил российское гражданство. Такой указ подписал президент.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 184 6 17727 08:44
Новости

Родственники погибших в результате крушения малазийского боинга обратились к президенту России Они требуют прекратить постыдное отрицание причастности России к гибели самолета…

5 74 6 7862
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 118 6 13635 22.09
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 44 6 5594 13:08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Запретят ли компартию? Если они не угомонятся, не одумаются — придется их поколошматить. Причем, не исключено, что колошматить станут в прямом смысле…

5 33 6 5281 17:45
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 150 6 25024 23.09
Новости

Отец девушки, погибшей в катастрофе «Боинга» под Донецком, обратился к Путину из суда в Гааге Йос Джианоттен призвал российского президента не утаивать правду…

5 60 6 10359
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 255 6 47498 11:00
8читать ;смотреть
Новости

фото: Александр Манзюк/ТАСС Центризбирком признал состоявшимися выборы в Госдуму и утвердил результаты «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» — 27...

5 27 6 5688
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 53 6 11666 22.09
Новости

В Нижневартовска на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж Это произошло прямо в кабинете, где медик проводил прием…

5 28 6 6186
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 119 6 26956 18.09
Блоги

Посольство России в США: Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября»...

5 75 6 17120 21.09
Блоги

+ «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» Полицейский, ранивший пермского стрелка, рассказал, как развивались события при задержании…

5 225 6 50952 21.09
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как Кремль либералов с коммунистами рассорить собирается В идеале, несистемной оппозиции следовало бы вообще на время вывести все внешнеполитические вопросы за пределы своей повестки и сконцентрироваться на делах внутренних…

5 48 6 11408 23.09
Интервью Рикошет

Марина Литвиненко гость: Марина Литвиненко вдова Александра Литвиненко, соавтор книги «Смерть диссидента», соучредитель Litvinenko Justice Foundation

Я не вижу здесь никакой политической мотивации – мы видим, что за этим стоит Российское государство…

5 21 6 5375 21.09
#слушать 12:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Readovka: Мэрия Москвы выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице На это ежегодно уходит по 700 миллионов рублей…

5 19 6 19931
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Россия занимала тогда 16 часть суши и имела 110 населения мира. Теперь Россия занимает 19 часть суши и имеет 2,3% населения. И возникает вопрос: а что случилось? В начале XX века мы были третьи после Китая и Индии…

5 119 6 92736 18.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 12057 19.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нам осталось всего три года Через три года мы придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом…

5 109 6 190147 20.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Выборы Выборы Вбросы — это лучшее, что на них было. В сравнении со всем остальным, вбросы — это еще очень светлые моменты…

5 112 6 95231 20.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9268410
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5032172

Сегодня в эфире