В Кремле сегодня заявили, что Россия не может вмешиваться в конфликт топ-менеджера «Новатэка» Марка Джитвэя с американским правосудием. Однако российские власти окажут пассивную помощь. Важно, чтобы права арестованных были соблюдены, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. он обратил внимание на то, что Джитвэй является гражданином США и в плане налогов несет определенные обязательства.

В США бизнесмена обвиняют в сокрытии многомиллионных активов с целью уклонения от уплаты налогов. По совокупности обвинений Джитвэю грозит несколько десятков лет тюремного заключения.

Член плавления Российского союза промышленником и предпринимателей Игорь Юргенс сказал «Эху», что арест топ-менеджера «Новатэка» не должен повлиять на репутацию компании.

В самом «Новатэке» заверили, что арест не повлияет на работу компании. Между тем, ценные бумаги «Новатэка» подешевели на 4%

Экономист Сергей Алексашенко считает, что этим арестом могут воспользоваться американские спецслужбы.

По словам Алексашенко, пока напрямую «Новатэку» ничего не грозит, однако эта компания представляет большой интерес для американской финансовой разведки.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что компания «Новатэк» играет ключевую роль в развитии газовой отрасли страны.

Стоит напомнить, что Марк Джитвэй в 2019 году получил российское гражданство. Такой указ подписал президент.