Центризбирком признал состоявшимися и утвердил результаты выборов в Госдуму

У «Единой России» конституционное большинство – 324 мандата. У КПРФ – 57. «Справедливая Россия» получает 27 мест, ЛДПР – 17 и «Новые люди» – 13. По одному мандату у Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в думе будет пять самовыдвиженцев.

Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что комиссия получила 200 жалоб на возможные фальсификации и 166 обращений о принуждении к голосованию. Они будут проверены. Памфилова считает также, что трехдневное голосование оправдало себя в период пандемии.

Памфилова заявила также на итоговом заседании, что комиссия не получила ни одной жалобы, которая требовала бы коллегиального рассмотрения, однако в повестке дня заседания не оказалось жалоб кандидата от КПРФ Михаила Лобанова и самовыдвиженца Анастасии Брюхановой. Кроме того, ЦИК отклонил жалобу партии «Яблоко», которая требовала отменить результаты выборов. Памфилова назвала жалобу «сознательной провокацией».

Член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением. По его словам, в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов.

Коммунисты заявляют о массовых фальсификациях на выборах. В частности, они не признают результаты электронного голосования в Москве.

Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин рассказал, что их кандидаты уверенно побеждали на думских выборах в более чем половине одномандатных округов по итогам подсчета бумажных бюллетеней. Однако после того, как были оглашены результаты дистанционного голосования, ситуация поменялась и на лидирующие позиции вышли представители правящей партии «Единая Россия». Так, в Нагатинском округе столицы вплоть до подсчета 99% протоколов первое место занимала представитель КПРФ Анастасия Удальцова, однако после обработки всего массива данных она уступила единороссу Светлане Разворотневой. Коммунисты уверены, что причиной этому стали вбросы десятков тысяч голосов за кандидатов от власти, чтобы как они выразились, не допустить победу левых. Саму систему ДЭГ глава партии Геннадий Зюганов назвал халтурой, которая может заразить всю страну. Сейчас в партии готовят иск с требованием расследовать факты нарушений в Москве.

В знак несогласия с итогами выборов в минувший понедельник представители партии организовали митинг, на него пришли несколько сотен человек. По его итогам задержали муниципального депутата Сергея Власова и еще нескольких человек. Несмотря на это коммунисты намерены завтра вновь провести акцию. Роскомнадзор в свою очередь потребовал удалить эту информацию с сайта партии, в противном случае ведомство обещало заблокировать ресурс. Вскоре анонс был удален, но сама информация осталась в другом разделе.

Сегодня в Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Янчук, муниципального депутата Елену Славинскую, а также координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Последний рассказал «Эху», что полиция оформляет протокол за призывы к несогласованному митингу.

Власти Москвы сообщили, что не согласовали завтрашнюю акцию на Пушкинской площади. Они ссылаются на коронавирусные ограничения. С предостережениями выступили полиция и прокуратура. Руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин назвал это запугиванием избирателей.

Кстати, сегодня на заседании ЦИКа представитель КПРФ Дмитрий Новиков предложил руководству Центризбиркома прийти завтра на Пушкинскую площадь, чтобы обсудить результаты онлайн-голосования в Москве, однако глава ЦИКа Элла Памфилова на это предложение не отреагировала.