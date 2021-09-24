В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения заразившихся коронавирусом

Они будут размещены в медицинских учреждения региона, – рассказали в Министерстве здравоохранения области. Там напомнили, что если в начале месяца за сутки фиксировали около 550 случаев коронавируса, то сейчас ежедневно их уже более тысячи. Это связано, в том числе, с окончанием сезона отпусков, началом нового учебного года и сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний, – добавили в ведомстве.
2021-09-24T17:32:24+03:00
2021-09-24T17:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 24 сентября 2021
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