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17:32, 24 сентября 2021

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения заразившихся коронавирусом

Они будут размещены в медицинских учреждения региона, – рассказали в Министерстве здравоохранения области. Там напомнили, что если в начале месяца за сутки фиксировали около 550 случаев коронавируса, то сейчас ежедневно их уже более тысячи. Это связано, в том числе, с окончанием сезона отпусков, началом нового учебного года и сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний, – добавили в ведомстве.  


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