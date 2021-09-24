В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения заразившихся коронавирусом

Они будут размещены в медицинских учреждения региона, – рассказали в Министерстве здравоохранения области. Там напомнили, что если в начале месяца за сутки фиксировали около 550 случаев коронавируса, то сейчас ежедневно их уже более тысячи. Это связано, в том числе, с окончанием сезона отпусков, началом нового учебного года и сезонным ростом простудных и вирусных заболеваний, – добавили в ведомстве.