В Иркутске скончался воспитанник детского дома-интерната для умственно отсталых детей, – пишет местное издание Irk.ru. По словам его источника, работники заведения вызвали «скорую помощь», однако в больнице отказались принимать ребенка.

В Министерстве здравоохранения области сказали изданию, что проводят проверку. Следователи, однако обратили внимание на то, что причина смерти еще не установлена и поэтому в ведомстве считают преждевременным разговор о том, что пациент скончался из-за неоказания помощи.