Отец девушки, погибшей в катастрофе «Боинга» под Донецком, обратился к Путину из суда в Гааге

Йос Джианоттен призвал российского президента не утаивать правду.

«Я не могу понять, как так может быть, что в России целые группы людей занимаются манипуляциями, хакерскими атаками, вбросами лживой информации по MH17? Я хотел бы задать Путину вопрос. Дорогой Владимир, вы помните, как 20 лет назад, когда затонула подлодка «Курск», вы после разговора с родственниками согласились принять помощь двух голландских компаний? Они поднимали «Курск» со дна. Владимир, вы обязаны помочь и нам, голландцам, родственникам погибших. Скажите, что не было цели сбивать самолет с пассажирами, которые направлялись на отдых! Сделайте что-нибудь! Прекратите это постыдное отрицание, когда доказательств уже выше крыши.»

Йос Джианоттен также считает, что обнародование всей правды о крушении Боинга зависит только от Владимира Путина.