Московская мэрия называет незаконной встречу с депутатами, которую КПРФ планирует провести завтра в центре Москвы

В департаменте региональной безопасности города сказали агентству РИА Новости, что в случае проведения подобного мероприятия его участников привлекут к ответственности. С предупреждением о недопустимости несогласованных акций также выступили московская прокуратура и столичная полиция.

Главное управление МВД по Москве нашло в интернете некие призывы поучаствовать в митинге 25 сентября. В ведомстве уточнили, что их авторам может грозить ответственность, так как акция не была согласована властями и будет восприниматься как угроза общественному порядку. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в призывах подозреваются несколько человек, в том числе руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Между тем ранее на сайте КПРФ появился анонс встречи с депутатами по итогам выборов в Госдуму. В Москве, в частности, она пройдет на Пушкинской площади. Роскомнадзор потребовал удалить запись с сайта. В партии не видят в анонсе противоречий закону, но уточнили, что в запись были внесены правки, чтобы избежать двойных толкований.

В последние часы поступали сообщения о задержании некоторых общественных активистов, муниципальных депутатов и даже депутата Мосгордумы в связи с протестами, которые проводят коммунисты. В частности, меньше часа назад был задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, о чем он сам рассказал «Эху».

Накануне как минимум двум бывшим кандидатам в депутаты Госдумы полицейские принесли официальное предостережение от участия в акциях в эту субботу. Власти объясняют свой отказ действием противокоронавирусных мер.