Удальцов сообщил о составлении протокола об административном нарушении за информирование о встрече с КПРФ

В отношении задержанного координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова составили протокол об административном нарушении за информирование о встрече с депутатами от КПРФ, намеченной на 25 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам политик.

«Сегодня около 15.00 сотрудники полиции доставили меня в ОВД «Нагатинский затон», где в отношении меня был составлен протокол об административном правонарушении за то, что я разместил в социальных сетях информацию о встрече с депутатами Госдумы по итогам выборов, которая должна пройти завтра на Пушкинской площади», — рассказал С.Удальцов.

Как уточнил политик, ему инкриминируют призывы к несогласованной акции. «Это статья 20.2 КоАП РФ. По ней грозит арест до 10 суток. Я, конечно, возмущен, но удивляться ничему не приходится», — заключил С.Удальцов.