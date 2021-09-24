Сразу в нескольких странах сегодня проходят акции экологов

Демонстрации организовало международное общественное движение школьников и студентов под названием «Пятницы ради будущего». Они приурочены к климатическому саммиту, который в октябре должен открыться в шотландском Глазго. Участники протестов требуют решительных действий по борьбе с изменением климата. Основатель движения, шведская активистка Грета Тунберг возглавила демонстрацию в Берлине. Участники акции направляются к Рейхстагу.

По подсчетам британской медиакорпорации Би-би-си, всего шествия и митинги пройдут более чем в 1400 городах и населенных пунктах в мире. Это самый крупный климатический протест в истории и первый с начала пандемии.