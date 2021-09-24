Россельхознадзор нашел вирус морщинистости в томатах из Турции и бурую гниль в турецких фруктах

Ведомство объявило об этом после очередного выступления президента Турции Реджепа Эрдогана, в котором он вновь назвал присоединение Крыма к России аннексией. Кроме того, Анкара также предупредила о том, что не признаёт итоги думских выборов, которые прошли на полуострове.

Между тем, уже на следующей неделе российский и турецкий президенты должны провести переговоры в Сочи, где будут обсуждаться, в том числе, двусторонние отношения.