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16:32, 24 сентября 2021

Россельхознадзор нашел вирус морщинистости в томатах из Турции и бурую гниль в турецких фруктах

Ведомство объявило об этом после очередного выступления президента Турции Реджепа Эрдогана, в котором он вновь назвал присоединение Крыма к России аннексией. Кроме того, Анкара также предупредила о том, что не признаёт итоги думских выборов, которые прошли на полуострове.
Между тем, уже на следующей неделе российский и турецкий президенты должны провести переговоры в Сочи, где будут обсуждаться, в том числе, двусторонние отношения.  


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