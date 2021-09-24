Суд в Симферополе арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова

Его обвиняют в хищении почти 60 миллионов рублей. Также по этому делу проходит бывший министр строительства региона Михаил Храмов.

Кабанов накануне ушел в отставку. Он занимал пост вице-премьера почти 3 года. В этой должности он курировал, в том числе, строительство и реализацию программы социального развития полуострова.