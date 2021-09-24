Социальные сети Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на десятки миллионов рублей

Решение о наказании компаний выносил мировой суд по обвинению в отказе локализовать данные в России. Жалобы поступили в Таганский суд столицы. Между тем с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей, в том числе за отказ удалить информацию о несогласованных акциях. У Twitter накопилось штрафов на почти 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов.