Социальные сети Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на десятки миллионов рублей

Решение о наказании компаний выносил мировой суд по обвинению в отказе локализовать данные в России. Жалобы поступили в Таганский суд столицы. Между тем с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей, в том числе за отказ удалить информацию о несогласованных акциях. У Twitter накопилось штрафов на почти 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов.
2021-09-24T16:32:17+03:00
2021-09-24T16:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 сентября 2021
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