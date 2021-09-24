Три десятка человек привлечены к ответственности за участие во встрече с депутатами КПРФ в минувший понедельник

В полиции говорят, что это была несогласованная акция. Она прошла на Пушкинской площади.

Тем временем источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сказал, что за призывы к участию в субботней встрече с депутатами ответственность может грозить, в том числе, главе московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и еще ряду политиков и общественных деятелей. Полиция задержала Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября, ему грозит арест.