Полиция Москвы предупреждает об ответственности за призывы к участию в несогласованной акции

В ведомстве говорят, что обнаружили сообщения о планах провести подобные мероприятия в субботу в центре столицы. В полиции говорят, что попытки организовать без согласования с властями публичные мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Ранее КПРФ объявила о планах провести встречу с депутатами в эту субботу, где будут обсуждаться итоги недавних думских выборах. Роскомнадзор потребовал от редакции сайта КПРФ удалить этот анонс. В партии, в свою очередь, сказали, что лишь отредактировали текст и убрали материал, который допускал двойное толкование. Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении акции на Пушкинской площади 25 сентября из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом.

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин не собирается отменять субботнюю встречу по итогам выборов в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра будет проходить встреча с депутатами Госдумы на Пушкинской площади в 14.00. Нас об этом просят избиратели, которые за нас проголосовали. Это не просто просьба – это требование, и мы как депутаты обязаны провести эту встречу абсолютно легитимно и в соответствии с законодательством. И будем ее проводить», — отметил В.Рашкин.

Он уточнил, что подал соответствующее уведомление в мэрию. «Они не могут нам ни запретить, ни разрешить – это не их вопрос, а вопрос закона, который разрешает проводить такие мероприятия», — подчеркнул В.Рашкин.

Что касается задержаний и вынесения предостережений участникам прошлой встрече со стороны полиции, политик считает их незаконными. «Акции, которые сейчас проводит полиция: запугивание избирателей и участников встречи, которая была 20 числа на Пушкинской площади; незаконны. От чего? От того, что дали команду мочить народ <...> за то, что он протестует против этого электронного концлагеря, электронного безумия, электронного фальсификата. Уже всем ясно, что выборы в Москве были сфальсифицированы в большей массе именно за счет электронного голосования», — заявил В.Рашкин, добавив, что «завтра речь пойдет именно об этом».