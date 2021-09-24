Олег Знарок вновь стал главным тренером сборной России по хоккею

Он сменил на этом посту Валерия Брагина, который, впрочем, останется в тренерском штабе.

Знарка в Федерации хоккея России, которая приняла решение назначить его главным тренером, считают достаточно авторитетным, в том числе среди игроков Национальной хоккейной лиги. В скором времени наставник, как ожидается, отправится в США и Канаду, чтобы вести с российскими хоккеистами переговоры. Контракт Знарка рассчитан на один год, но за это время ему будет необходимо подготовить хоккейную сборную сразу к двум турнирам: помимо ежегодного Чемпионата мира это еще и Олимпиада в Пекине, которая намечена на февраль следующего года. И в ней впервые за 8 лет как раз примут участие игроки НХЛ.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. За это время ему удалось привести команду к победе на одном из Чемпионатов мира, а в 2018 году, на Играх в Пхенчхане, сборная стала чемпионом хоккейного турнира – также впервые почти за 30 лет. Между тем Валерий Брагин, который на протяжении предыдущего сезона был главным тренером команды, перейдет на должность ее консультанта.

До недавнего времени Знарок возглавлял столичный хоккейный клуб «Спартак».