В Кремле сегодня заявили, что не могут вмешиваться в дело топ-менеджера «Новатэка», но готовы оказать всё необходимое содействие, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что Марк Джитвэй также является гражданином США и несет «в плане налогов определённые обязательства».

Российская газовая компания «Новатэк» заверила, что арест заместителя председателя правления Марка Джитвэя не повлияет на ее работу. Сейчас в компании выясняют обстоятельства происшествия. После ареста ценные бумаги «Новатэка» подешевели на 4%. В США Джитвэя обвиняют в сокрытии многомиллионных активов с целью уклонения от уплаты налогов. По совокупности обвинений Джитвэю грозит несколько десятков лет тюремного заключения. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство. Такой указ подписал президент Владимир Путин.