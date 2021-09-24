КПРФ предложила руководству ЦИК прийти завтра на Пушкинскую площадь, чтобы обсудить результаты ДЭГ в Москве

КПРФ предложила руководству ЦИК прийти завтра на Пушкинскую площадь, чтобы обсудить результаты онлайн-голосования в Москве. Об этом заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков во время итогового заседания Центризбиркома по выборам в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова на это предложение не отреагировала.

ЦИК утвердил результаты выборов. У «Единой России» будет конституционное большинство в Госдуме – 324 мандата из 450.

Памфилова сочла успешной процедуру многодневного голосования.

По утверждению Памфиловой, случаи принуждения к голосованию не носили массового характера.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук сообщила «Эху», что ее задержала полиция. Конкретных обвинений пока не предъявлено. По словам политика, ее остановила полиция в метро «Первомайская», когда она ехала на работу. «Ко мне подошли сотрудники полиции и попросили выйти из вагона, потому что меня распознала камера видеонаблюдения. При этом никаких оснований и объяснений, почему меня распознала камера, и являюсь ли я опасным преступником, нет. Сейчас я еду в ОВД «Северное Измайлово», — рассказала Е.Янчук.

Она считает, что ей собираются предъявить статью об участии в несанкционированных акциях. «Хотя не очень понятно, что за несанкционированные акции. За последние дни единственным публичным мероприятием была встреча с депутатом Валерием Рашкиным, что по законодательству не запрещено и несанкционированной акцией не является», — заключила Е.Янчук.

Проект «ОВД-инфо» сообщает, что в Москве задержана муниципальный депутат Елена Славинская. Она также представляет КПРФ. Что ей вменяют, пока неизвестно. Задержанную уже доставили в ОВД «Текстильщики».

Прокуратура предупредила координатора Левого фронта Сергея Удальцова о возможной уголовной ответственности за размещение информации о завтрашней встрече с депутатами Госдумы. Об этом Удальцов рассказал в интервью «Эху». Удальцов считает, что действия прокуратуры направлены против оппозиции и людей, которые собираются обжаловать итоги выборов из-за грубых фальсификаций.

Московская полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях и призвала не участвовать в них.