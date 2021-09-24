Талибы собираются возродить практику телесных наказаний

Это следует из интервью одного из основателей «Талибана», муллы Нурутдина Тураби агентству Ассошиэйтед Пресс. В частности, Тураби отметил, что отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности.

Напомним, движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.