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15:31, 24 сентября 2021

Суд оштрафовал студента МГУ Шматина, который на выборах был доверенным лицом кандидата от КПРФ Михаила Лобанова

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей студента МГУ Ивана Шматина, который на выборах в Госдуму был доверенным лицом кандидата от КПРФ Михаила Лобанова. О решении суда в своем Твиттере рассказал сам Лобанов. Шматина задержали и составили административный протокол из-за анонса акции протеста против итогов выборов в Госдуму, которая прошла 20-го сентября в Москве. Во время самой акции задержанных не было, однако за последние сутки, по данным «ОВД-инфо», в полиции оказались не менее трех участников.
Завтра КПРФ также намерена провести в Москве встречу депутатов в избирателями для обсуждения итогов выборов. Роскомнадзор потребовал удалить анонс этой акции с сайта КПРФ и пригрозил блокировкой сайта, заявив, что речь идет о несогласованном мероприятии.  


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