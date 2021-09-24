Глава следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил социальные сети, видеоигры и телевидение в том, что они культивируют насилие среди подростков. «Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать туда за бюджетные деньги», — сказал Бастрыкин. Он, в частности, предлагает дополнительно защитить молодежь от информации, угрожающей благополучию, безопасности и развитию.