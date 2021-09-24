Глава следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил социальные сети, видеоигры и телевидение в том, что они культивируют насилие среди подростков. «Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать туда за бюджетные деньги», — сказал Бастрыкин. Он, в частности, предлагает дополнительно защитить молодежь от информации, угрожающей благополучию, безопасности и развитию.
2021-09-24T15:05:19+03:00
2021-09-24T15:05:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909022-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 24 сентября 2021
Загрузка комментариев...