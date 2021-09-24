Студент Тимур Бекмансуров, открывший стрельбу в пермском университете, пришел в сознание

Его состояние улучшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным минздрава, количество пострадавших выросло до 47 человек –это те, кто обратился за помощью с незначительными медицинскими проблемами.
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Его состояние улучшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным минздрава, количество пострадавших выросло до 47 человек –это те, кто обратился за помощью с незначительными медицинскими проблемами.