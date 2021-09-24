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15:04, 24 сентября 2021

Родственники погибших в результате крушения малазийского боинга обратились к президенту России

Они требуют прекратить постыдное отрицание причастности России к гибели самолета.

В своем выступлении в Окружном суде в Гааге потерявший при крушении малазийского «боинга» под Донецком дочь спросил президента Владимира Путина о том, помнит ли он, что Нидерланды помогали России поднять тела погибших моряков при затоплении подлодки «Курск» в 2000 году. Он считает, что Россия обязана помочь в ответ и «сделать хоть что-то» под тяжестью предъявленных обвинений, как минимум заявить официально, что цели сбивать самолет не было. По его мнению, лично от Путина зависит то, смогут ли родственники жертв авиакатастрофы узнать правду.

По данным Международной следственной группы, «боинг» был сбит ракетой, запущенной из установки «Бук» с территории, подконтрольной донецким сепаратистам. Утверждалось, техника принадлежала российским вооруженным силам. Погибли около 300 человек. Официально по делу проходят 4 обвиняемых, трое являются гражданами России и бывшими военными. Москва отказалась их экстрадировать.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к трагедии.


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