Центризбирком признал состоявшимися прошедшие выборы и утвердил их итоги

Финальная явка превысила 51%. У «Единой России» будет конституционное большинство – 324 места в Госдуме. У коммунистов 57 мандатов.

Член ЦИка от КПРФ Евгений Колюшин выразил несогласие с результатами выборов. В ходе кампании были нарушены принципы свободного волеизъявления и равного избирательного права, – считает Колюшин.

Коммунисты заявляют о массовых фальсификациях на выборах – в частности, они не признают результаты электронного голосования в Москве и завтра намерены провести акции протеста в нескольких городах, включая столицу. Акции нигде не согласованы.

Между тем, в Центризбиркоме сообщили, что к следующим выборам в России появится единая система онлайн-голосования. Функции переголосования не будет.