Накануне на первом канале немецкого телевидения прошли последние предвыборные дебаты, в которых участвовали ведущие представители семи партий бундестага.

В дискуссии участвовали кандидаты в канцлеры – Олаф Шольц, от Социал-демократической партии Германии, и Армин Лашет, от Христианско-демократического союза. По опросам, 40 процентов населения хотели бы видеть канцлером Шольца, наполовину меньше – Лашета. 16 процентов опрошенных могли бы представить себе на посту главы правительства ФРГ сопредседателя партии «Союз 90-х/Зеленые» Анналену Бербок.



Наряду с тремя кандидатами в канцлеры, обладающими реальными шансами, в дебатах участвовали лидеры других партий бундестага: Маркус Зедер от Христианско-социального союза, Кристиан Линдер от Свободной демократической партии, Янине Висслер от Левой партии и Алис Вайдель от Альтернативы для Германии.

Впервые в нынешних теледебатах была затронута тема внешней политики. Бербок заявила, что уходящее правительство способствовало усилению авторитарных стран Китая и России. Линднер раскритиковал инвестиционное соглашение с Китаем. Зедер подчеркнул, что непродуманная позиция «зеленых» будет стоить сотни тысяч рабочих мест. Вайдель отметила важность России и Китая для Германии. Лашет и Шольц признали необходимость единой сильной позиции Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

Кандидаты в канцлеры и лидеры партий обсудили также пандемию коронавируса, безопасность граждан, меры по защите климата, рынок жилья и финансовые проблемы.