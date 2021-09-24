Директор фонда «Городские проекты» Кац не исключил обращения в Конституционный суд по поводу электронного голосования

Директор фонда «Городские проекты» Максим Кац не исключил, что обратится в Конституционный суд РФ по поводу электронного голосования. Об этом он сообщил в прямом эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Возможно, мы попробуем дойти до Конституционного суда, чтобы получить от него решение по электронному голосованию в принципе», — сказал М.Кац.

Политик выразил уверенность, что текущие жалобы на электронное голосование никак не повлияют его итоги, однако подавать их необходимо для разъяснения ситуации. «Сейчас вся история по этим жалобам – юридическо-пиарная. Потому что очевидно, что никто не отменит результаты электронного голосования по Москве. Это новый инструмент, который очень хорошо работает для власти, как ей кажется; для фальсификации результатов выборов без какого-либо контроля, по их мнению, за этим. Поэтому мы подаем жалобы, мы подадим иски, мы будем про это дальше делать мини-расследования. Цель – чтобы ситуация стала понятной максимальному количеству людей, чтобы они понимали, что и как с этим произошло», — заключил М.Кац.