Удальцов получил предостережение о недопустимости участия во встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов получил предостережение прокуратуры о недопустимости участия во встрече с депутатами от КПРФ по итогам выборов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Вчера ко мне пришел местный участковый в сопровождении сотрудников прокуратуры, и они вручили мне предостережение. Суть его заключается в том, что, по мнению прокуратуры, встреча с депутатами Госдумы, запланированная на 25 сентября, — это несогласованная акция. Соответственно, размещение информации о ней или участие в ней будет расцениваться как нарушение административного или даже уголовного законодательства», — рассказал С.Удальцов.

Он подчеркнул, что «абсолютно не согласен с такой постановкой вопроса, так как встреча с депутатами Госдумы – это не митинг, а совсем другой формат мероприятия».

С.Удальцов обратил внимание, что «все последние месяцы, когда действовал запрет на проведение массовых акций из-за коронавируса, именно встречи с депутатами Госдумы проходили неоднократно, и власть не чинила этому никаких препятствий». «В данном случае происходит абсолютно незаконная ситуация, когда власти специально превентивно запугивают граждан, чтобы они никуда не ходили. Это свидетельствует о том, что власти опасаются большого количества участников этой встречи и самой проблематики, которая там будет подниматься, потому что вся история с электронным голосованием очень сомнительная и не выдерживает никакой критики», — заключил политик.