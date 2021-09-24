СМИ: Телефоны пяти французских министров и одного дипломатического советника Елисейского дворца прослушивались Pegasus

Телефоны как минимум пяти французских министров и одного дипломатического советника Елисейского дворца прослушивались системой Pegasus, сообщает интернет-издание Mediapart, которое специализируется на журналистских расследованиях. По его данным, вредоносная программа была внедрена в телефоны дистанционно в 2019 и 2020 годах. Ее следы обнаружили специалисты французских спецслужб.