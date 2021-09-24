На Сардинии задержан бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката Гонсало Бойе. В отношение Пучдемона действует европейский ордер на арест. Его взяли под стражу прямо в аэропорту. Как ожидается, уже сегодня политик предстанет перед итальянским судом, которому предстоит определить, есть ли основания для выдачи Пучдемона Испании. Бывший глава Каталонии бежал из страны в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии, который власти Испании признали незаконным.v