На Сардинии задержан бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката Гонсало Бойе. В отношение Пучдемона действует европейский ордер на арест. Его взяли под стражу прямо в аэропорту. Как ожидается, уже сегодня политик предстанет перед итальянским судом, которому предстоит определить, есть ли основания для выдачи Пучдемона Испании. Бывший глава Каталонии бежал из страны в 2017 году после проведения референдума о независимости Каталонии, который власти Испании признали незаконным.v
2021-09-24T14:35:11+03:00
2021-09-24T14:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 24 сентября 2021
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