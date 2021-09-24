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14:31, 24 сентября 2021

Центризбирком утвердил итоги выборов

Финальная явка превысила 51%. У «Единой России» — конституционное большинство, 324 мандата. У КПРФ – 57. «Справедливая Россия» получает 27 мест. ЛДПР – 17. «Новые люди» – 13. По одному мандату у «Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы». Кроме того, в Думе будет 5 самовыдвиженцев. На итоговом заседании глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что комиссия не получила ни одной жалобы, которая требовала бы коллегиального рассмотрения.

В повестке дня заседания не оказалось жалоб оппозиционных кандидатов на результаты выборов. Об этом, в частности, сообщил кандидат от КПРФ по 197-му округу Михаил Лобанов. Такая же ситуация и с жалобой Анастасии Брюхановой, которая как самовыдвиженец баллотировалась по 198-му округу. 


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