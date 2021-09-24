Директор фонда «Городские проекты» Максим Кац заявил о намерении зарегистрировать партию

Директор фонда «Городские проекты» Максим Кац заявил о намерении зарегистрировать собственную партию. Об этом он сообщил в прямом эфире на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Как уточнил М.Кац, у «Городских проектов» достаточно отделений в регионах для регистрации партии, и он мог сделать это и ранее, однако тогда он не хотел «дублировать» «Яблоко». «До этих выборов и до того, как «Яблоко» совершило большую ритуальную самокастрацию, был вопрос: а нужна ли вторая партия? Потому что, если мы сделаем партию, она по взглядам будет практически такая же, как «Яблоко». Но сейчас уже стало понятно, что Явлинский хочет мертвое «Яблоко», и что все, что нужно ему от «Яблока» – это возможность кормить своих дружков, которые там получают зарплату. Это не политическая организация по факту, а такой клуб демократических ветеранов. Поэтому да, видимо, имеет смысл думать о новой партии»,— подчеркнул М.Кац.

При этом он затруднился сказать, когда начнется сбор документов для регистрации. «Не знаю, будем смотреть», — заключил М.Кац.