Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею

Новым главным тренером российской сборной по хоккею стал Олег Знарок, сообщила в пятницу пресс-служба Олимпийского комитета России. «Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», — говорится в пресс-релизе.