Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею

Новым главным тренером российской сборной по хоккею стал Олег Знарок, сообщила в пятницу пресс-служба Олимпийского комитета России. «Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк», — говорится в пресс-релизе.
2021-09-24T14:12:52+03:00
2021-09-24T14:13:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:12, 24 сентября 2021
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