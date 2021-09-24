Центризбирком официально утвердил результаты выборов в Госдуму

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования, обещает глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что опция отложенного голосования применяться не будет. Глава ЦИКа подчеркнула, что подобная практика была отработана в Москве и вызвала шквал критики.

В свою очередь глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов подчеркнул, что нарушений при электронном голосовании не обнаружено.

Московское отделение КПРФ уточнило, что подаст в суд на результаты электронного голосования 27 сентября.