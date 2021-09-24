На Сардинии задержан бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон

Об этом пишут итальянские СМИ. С их обзором Ринат Валиулин.

Пресса Сардинии, где политик был задержан переодетыми в штатское карабинерами, первая сообщила об этом, ссылаясь на опубликованный накануне пост его адвоката, где тот утверждает, что действие международного ордера на выдачу Пучдемона испанским властям приостановлено Судом Евросоюза. Сегодня, как сообщает испанская País, бывший руководитель Каталонии предстанет перед местным судом города Сассари, который примет решение о его экстрадиции либо освобождении. Ссылаясь на осведомленные источники, газета уточняет, что несмотря на статус евродепутата, бывший каталонский лидер, выступающий за отделение региона от Испании, не обладает иммунитетом, поскольку ранее Европарламент своим решением лишил его этой привилегии. Данный факт и объясняет его задержание итальянскими правоохранительными органами. Издание Мундо передает, что Карлес Пучдемон прибыл на Сардинию для участия в фольклорном празднике в каталаноговорящем местечке Альгеро, где он также планировал ряд встреч с местными сторонниками независимости острова от Италии.

Сегодня в Барселоне состоялась акция в поддержку Пучдемона.