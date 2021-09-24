В США арестован один из топ-менеджеров российской компании «Новатэк»

Она сейчас выясняет обстоятельства случившегося.

Зампреда правления газовой компании Марка Джитвея обвиняют в сокрытии активов, а также неуплате налогов. По данным следствия, он в период с 2005 по 2016 годы через офшоры скрыл счета, общая сумма которых составляет более 90 миллионов долларов. В Минюсте уверены, что Джитвей искажал информацию умышленно, иначе он не указывал бы в качестве бенефициара свою жену, гражданку России. Теперь за нарушение американских законов зампреду правления компании грозит до 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем, из-за опасений, что топ-менеджер покинет США, прокуратура штата Флорида запросила установить для него залог в размере 80 миллионов долларов. Для выхода на свободу обвиняемому также необходимо иметь два поручителя и согласиться на отслеживание местоположения по электронному браслету.

В «Новатэке» утверждают, что арест сотрудника никак не повлияет на работу компании. Кроме того, там не получали официальных запросов или других документов от властей США.

Бизнесмен работает в России с середины 90-х годов, несколько лет назад он получил российское гражданство. Власти окажут ему помощь, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономист Сергей Алексашенко, что арестом топ-менеджера «Новатэка» могут воспользоваться американские спецслужбы.

Член правления РСПП Игорь Юргенс сказал «Эху Москвы», что арест Джитвэя вряд ли повлияет на имидж «Новатэка».

В Москве акции «Новатэка» сегодня подешевели на 4%.