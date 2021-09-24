Глава следственного комитета Александр Бастрыкин связывает трагедию в Пермском государственном университете с деструктивным влиянием Интернета. Как сказал Бастрыкин в интервью ТАСС, Интернет, телевидение, социальные сети культивируют насилие и безнравственность. Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы просто, ликвидируя оппонента. В начале этой недели 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в пермском университете. Он убил шесть человек. По последней информации, пострадали 47. Семерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.