Глава следственного комитета Александр Бастрыкин связывает трагедию в Пермском государственном университете с деструктивным влиянием Интернета. Как сказал Бастрыкин в интервью ТАСС, Интернет, телевидение, социальные сети культивируют насилие и безнравственность. Подростки ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы просто, ликвидируя оппонента. В начале этой недели 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в пермском университете. Он убил шесть человек. По последней информации, пострадали 47. Семерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.
2021-09-24T13:34:25+03:00
2021-09-24T13:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 24 сентября 2021
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