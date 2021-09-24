Московское отделение КПРФ намерено оспорить в суде результаты дистанционного электронного голосования

Иск будет подан 27 сентября в Пресненский суд Москвы. Ответчик – избирательная комиссия электронного голосования, сообщает «Интерфакс». Коммунисты не признают результаты электронного голосования в одномандатных округах в Москве, а также заявляют о массовых фальсификациях на выборах в Госдуму и завтра намерены провести массовые акции в нескольких городах России. Ни одна из них не согласована с местными властями, однако коммунисты настаивают, что мероприятие в Москве запланировано в виде встречи с депутатами Госдумы. Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта из-за сообщений о митингах, которые в ведомстве расценили как призыв к участию в несогласованном массовом мероприятии протестного характера и возбуждении протестной активности. Объявление о мероприятии удалено с сайта КПРФ.