Песков: Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг выборов в заксобрание Петербурга

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг выборов в заксобрание Санкт-Петербурга. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Центризбирком выполняет свои функции жестко, бескомпромиссно, преследуя главную цель — проведение конкурентных, справедливых и честных выборов, и принимает те меры, которые считает необходимыми. В данном случае это рабочая ситуация. Не думаем, что нам нужно здесь как-то вмешиваться. Каждый действует в рамках своей компетенции», — сказал Д.Песков.

ЦИК ранее обязал городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга освободить от должности председателей территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по двум одномандатным округам. Окружные избирательные комиссии в городе уже подвели итоги выборов в Госдуму, хотя Центризбирком просил не торопиться с этим до рассмотрения всех жалоб и сообщений о нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.